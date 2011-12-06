Известному российскому блогеру дали 15 суток ареста
21:04, 06 декабря 2011Мир
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Обвинили в неповиновении
Ведущим участникам вчерашнего оппозиционного митинга блогеру Алексею НАВАЛЬНОМУ и оппозиционеру Илье ЯШИНУ московские суды назначили 15 суток ареста за неповиновение распоряжению сотрудников полиции.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, наказание назначено по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Как сообщал УНИАН, вчера, в Москве прошел самый массовый оппозиционный митинг за годы с момента прихода к власти Владимира ПУТИНА. Акция проходила под лозунгом «Россия без Путина». Полиция задержала около 300 участников митинга.
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