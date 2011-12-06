Путин намекает, что Украина «идет к деградации»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что нельзя допустить драк в Госдуме России как это «постоянно» происходит в Верховной Раде Украины, поскольку это ведет к деградации государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал сегодня в Москве на встрече с руководителями региональных общественных приёмных председателя партии «Единая Россия».

«Чем больше мы будем смеяться над тем, что происходит в парламенте, тем в конечном итоге нам грустнее будет. Это будет незаметно, но это будет вести к деградации не только политической, но и правовой сферы деятельности государства. Соседи наши, далеко ходить не надо – в Украине, постоянно дерутся», - сказал он.

В.ПУТИН заявил, что если кто-то хочет видеть на экранах телевизоров, как в парламенте дерутся, за волосы друг друга таскают, то такое шоу тоже может быть интересно. Но если кто-то хочет смотреть шоу, то лучше идти в цирк или в театр, кино, отметил он.

«Некоторые наши политические деятели или считающие себя политическими деятелями совсем недавно работали там советниками у бывшего президента Украины ЮЩЕНКО (очевидно имеется введу Борис НЕМЦОВ - УНИАН), теперь у нас пытаются что-то подобное учинить», - сказал он.

При этом он, заверил, что представители «Единой России» должны относиться к людям внимательнее.

«Считаю одним из самых важных элементов деятельности общественных приёмных быструю и жёсткую реакцию на нарушения прав граждан и на бюрократические проволочки. Собственно говоря, понимая эту проблему, видя её, я в своё время и инициировал создание этих приёмных, так что я рассчитываю на вашу помощь.

В.ПУТИН отметил, что «Единая Россия» получила устойчивое большинство в парламенте.

«Да, есть потери, они неизбежны. Они неизбежны для любой политической силы, тем более для той, которая несёт груз ответственности за положение в стране уже не один год. А в сегодняшних условиях результат хороший», - считает он.

Он сообщил, что после выборов президента будет серьёзное обновление кадрового состава в правительстве и губернаторского корпуса.

Как сообщал УНИАН, 18 октября В.ПУТИН заявил, что России не нужна «украинизация» Государственной думы.

«Вопрос в том, как нам развивать вот эти демократические институты. Нам нужно постоянно в поиске находиться. Нам нужно посмотреть: нам что, скажем, нужно в парламенте 10–15 партий? Нужно убрать вообще порог прохождения в парламент или нет? Но мы знаем пример наших соседей в Украине. Нам разве нужна украинизация нашего парламента, где невозможно практически ничего обсуждать?», - заявил В.ПУТИН.