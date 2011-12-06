Генсек НАТО рад, что Медведев не закрыл дверь

НАТО готова сотрудничать с Россией в целях общей безопасности, несмотря на резкие высказывания президента России Дмитрия Медведева по ПРО, отметил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в своей статье, написанной для газеты "Коммерсант".

- С первого дня своего пребывания в должности генсека НАТО я четко обозначил, что сотрудничество с РФ остается стратегически важным: у нас общие интересы безопасности, нам брошены общие вызовы, - пишет генсек НАТО... - Вместе мы укрепляем стабильность в Афганистане, перекрываем идущий оттуда поток наркотиков. Вместе мы ведем борьбу с терроризмом в наших городах и воздушном пространстве. Вместе мы боремся с пиратством у берегов Африканского Рога. Это сотрудничество приносит пользу всем нам. В Лиссабоне (на саммите НАТО - РФ год назад. - УНИАН) мы также договорились обсуждать вопрос о продолжении сотрудничества по ПРО.

Сегодня мы сталкиваемся с серьезной и растущей угрозой ракетного нападения, - продолжает автор. - Более 30 стран разрабатывают передовые ракетные технологии. Некоторые уже обладают баллистическими ракетами, которые могут быть оснащены обычными боеголовками или оружием массового уничтожения. Ряд наших городов находится в радиусе их действия. Чтобы противостоять реальным угрозам, нужны реальные средства обороны. Вот почему на встрече в верхах в Лиссабоне НАТО пришло к cоглашению о создании потенциала ПРО, чтобы защитить свое население, территорию и войска.

...Мы можем по-разному воспринимать угрозу сейчас, но Россия также может оказаться под угрозой нападения с применением баллистических ракет. Поэтому есть смысл в том, чтобы мы сотрудничали в деле ПРО и создавали две отдельные системы, цель у которых будет одна. Это имеет смысл с практической, военной и политической точек зрения. Это продемонстрирует раз и навсегда, что мы можем строить безопасность друг с другом, а не друг против друга.

РФ заявила, что ей нужны правовые гарантии того, что ПРО НАТО не представляет для нее угрозы, - замечает генсек НАТО. И тут же парирует: - ...когда в 1997 году НАТО и Россия подписали Основополагающий акт РФ—НАТО, мы договорились воздерживаться от угрозы применения или применения силы друг против друга. Так что гарантии существуют уже более десятилетия. И развивать их лучше всего путем совместной работы.

Некоторые из недавних высказываний президента Медведева о системе ПРО свидетельствуют о принципиально неверном понимании системы, - говорится в статье. - В результате РФ ведет речь о размещении ракет в соседних с альянсом районах. Подобные высказывания отражают риторику прошлого и не стыкуются со стратегическими отношениями, к которым НАТО и Россия договорились стремиться. Однако я рад, что президент Медведев не закрыл дверь для дальнейшего диалога с НАТО по ПРО. Мы продолжим этот диалог, - заключает Рассмуссен.