Экс-главу МИД Ирака казнят сразу после ухода войск США

Власти Ирака казнят бывшего министра иностранных дел страны 75-летнего Тарика Азиза, приговоренного к смерти после падения режима Саддама Хусейна, в следующем году, когда из страны будут выведены военнослужащие США, передает CNN со ссылкой на советника иракского премьер-министра Нури аль-Малики.

"Это (казнь Азиза) совершенно точно произойдет, и это произойдет после того, как американцы покинут Ирак", - заявил телеканалу Саад Юсиф аль-Мутталиби (Saad Yousif al-Muttalibi), являющийся советником аль-Малики.

Тарик Азиз на протяжении многих лет был одной из ключевых фигур в иракском руководстве и единственным христианином в ближайшем окружении бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, повешенного по приговору суда 30 декабря 2006 года. В апреле 2003 года Азиз добровольно сдался американскому командованию в Ираке.

В октябре 2010 года суд приговорил Азиза к смертной казни через повешение за участие в расправах в 1999 году над политическими движениями мусульман-шиитов.

Родственники бывшего главы МИД неоднократно просили освободить его из тюрьмы из-за серьезных проблем со здоровьем: у Азиза заболевание легких, диабет и гипертония. В январе 2010 года он перенес обширный инсульт, в результате которого на время потерял способность говорить.

В середине октября президент США Барак Обама объявил, что Вашингтон к концу 2011 года выведет всех своих военнослужащих с территории Ирака, напоминает РИА Новости.