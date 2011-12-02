К теракту в минском метро исполнителя подтолкнули действия милиции?

20:11, 02 декабря 2011
Мир
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Осужденный рвался на скамью подсудимых?

Исполнитель теракта в минском метро 11 апреля этого года Дмитрий КОНОВАЛОВ планировал совершить крупный теракт летом 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Следственного комитета Андрей ШВЕД.

Он напомнил, что рано утром 9 апреля Д.КОНОВАЛОВ был дактилоскопирован по месту жительства, после этого уже с готовой бомбой покинул дом и 10 апреля прибыл в Минск.

«Толчком к скорейшему завершению работы по созданию бомбы стало приглашение в районный отдел внутренних дел Д.КОНОВАЛОВА 4 апреля для дактилоскопии. Если бы, скажем, 4 апреля не было этого действия, то, соответственно, он бы не закрывался в подвале, не завершал бы ускоренными темпами работу по подготовке взрывного устройства», - сказал А.ШВЕД.

По мнению первого зампредседателя Следственного комитета Беларуси, если бы работники правоохранительных органов не пришли домой к Д.КОНОВАЛОВУ, то он и в дальнейшем избегал бы дактилоскопирования.

«Но он уже понимал, что круг замкнулся», - добавил А.ШВЕД.

Он также рассказал, что конкретного плана действий после совершения теракта в минском метро у Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА не было.

«Согласно материалам дела, Д.КОНОВАЛОВ несколько раз высказывал мысль о самоубийстве, демонстрировал своему близкому другу В.КОВАЛЕВУ некие таблетки, якобы от которых он мог умереть. Кстати, мы их исследовали - это обычные медицинские таблетки, которые не могли вызвать в разумных дозах его смерть», - сказал А.ШВЕД.

В свою очередь, заместитель генпрокурора Беларуси Алексей СТУК, который поддерживал гособвинение на процессе, сказал, что Д.КОНОВАЛОВ стремился оказаться на скамье подсудимых, предстать в виде террориста-одиночки и получить по заслугам, что он и получил.

Справка УНИАН. Взрыв в Минске прогремел 11 апреля вечером в час пик на пересадочной станции метро "Октябрьская". Теракт унес жизни 15 человек, более 200 были госпитализированы. Спустя сутки после взрыва белорусские спецслужбы задержали подозреваемых в терроризме Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА. Суд над ними начался 15 сентября.

30 ноября Верховный Суд Беларуси приговорил Д.КОНОВАЛОВА и В.КОВАЛЕВА к расстрелу, признав их виновными в организации взрыва на станции метро «Октябрьская» в Минске 11 апреля 2011 года.

Приговор обжалованию не подлежит. Судьбу осужденных может изменить только Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО, которому они имеют право подать апелляцию.

 

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