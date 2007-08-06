Командование Черноморской военно-морской группой перешло от России к Турции

Командование Черноморской военно-морской группой "Блэксифор" (Blackseafor) на год перешло к Турции. Церемония передачи ей полномочий от России состоялась в понедельник на главной базе турецких ВМС Гельджук (Golcuk) у Стамбула, сообщило командование военно-морских сил страны.

Оно также огласило план действий военно-морской группы на август, который предусматривает посещение кораблями стран Blackseafor портов Турции, Болгарии и Румынии и проведение оперативно-тактических учений.

Группа Blackseafor была создана в апреле 2001 года.

Ее основными задачами являются обеспечение безопасности в Черном море, проведение поисково-спасательных, гуманитарных операций и борьба с терроризмом.

В Blackseafor входят Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина.