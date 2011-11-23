Ключевые посты в правительстве Ливии заняли командиры повстанцев

В Ливии премьер-министр Абдель Рахим аль-Киб объявил новый состав кабинета министров, в котором два ключевых поста заняли бывшие командиры повстанцев, сообщает Радио Свобода.

Министром обороны Ливии стал командир военного подразделения города Зинтан Осама Джуили, бойцы которого в субботу арестовали сына свергнутого ливийского диктатора Муамара Каддафи – Сейфа аль-Ислама.



Пост министра внутренних дел Ливии занял Фавзи Абделал - командир отряда бывших повстанцев из Мисураты, которые в октябре убили самого Муамара Каддафи.



Ранее во вторник главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо заявил, что сын убитого ливийского диктатора может предстать перед судом в Ливии.



Международный уголовный суд обвиняет арестованных на днях Сейфа аль-Ислама и бывшего главу ливийской разведки Абдуллу ас-Сенусси в преступлениях против человечности при подавлении антиправительственного восстания в Ливии.