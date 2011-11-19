Главы США и Китая провели незапланированную встречу (обновлено)

Президент США Барак Обама обсудил с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао перспективы развития китайской валюты, а также интересы США в Южно-Китайском море, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей американских властей.

Ранее не запланированная встреча Барака Обамы и Вэнь Цзябао прошла на VI Восточно-Азиатском саммите (ВАС) на острове Бали (Индонезия).

"Главной темой встречи стала экономика", - цитирует агентство советника Обамы по национальной безопасности Тома Донилона. Донилон отметил, что США заинтересованы в обеспечении свободной навигации и отсутствию помех свободной торговли в Южно-Китайском море.

Встреча состоялась на фоне обмена жесткими заявлениями представителей двух стран по поводу обменного курса юаня, торговли и территориальных вопросов, замечает Би-би-си.

Механизм ВАС был создан в 2005 году по инициативе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ключевые направления практического взаимодействия касаются сфер финансов, энергетики, чрезвычайного реагирования, здравоохранения, образования. Участниками ВАС в настоящее время являются 10 стран АСЕАН, а также Россия, США, Китай, Япония, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, пишет РИА Новости.