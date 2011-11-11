СМИ: Пентагон разработал военную стратегию против Китая

Пентагон разработал новую военную концепцию против Китая, которая выдержана в стиле "холодной войны", сообщает газета Washington Times.

По ее данным, план представляет собой подготовку военно-воздушных, военно-морских сил, а также морской пехоты США к противодействию китайским средствам противодействий противнику, включая противоспутниковое оружие, кибероружие, подводные лодки, самолеты-невидимки и ракеты дальнего радиуса действия, с помощью которых могут быть нанесены удары по авианосцам.

Газета приводит слова американских военных чиновников о том, что новая концепция не направлена на какую-либо одну страну, но при этом они не ответили на вопрос, какое государство, помимо Китая, располагает современными вооружениями для блокирования и воспрещения действий противника, замечает РИА Новости.

По мнению высокопоставленного источника в администрации Обамы, на которого ссылается Washington Times, новая концепция - значительное событие, сигнализирующее о новом подходе к Китаю в стиле "холодной войны", когда ВМС США использовали стратегию глобального присутствия во всех точках мира, чтобы не допустить превосходства Советского Союза.

Как отмечает Washington Times, концепция вызревала на фоне опасений новых вооружений Китая, "представляющих угрозу для свободы навигации на стратегических морских путях и в иных пространствах".

Согласно источникам газеты, концепция включает в себя создание нового бомбардировщика с большой дальностью полетов, проведение совместных операций подводных лодок и самолетов-невидимок, использование нового беспилотного самолета для нанесения авиаударов с дальностью полета до 1000 миль. Также предполагается привлечение ВВС к закладке морских мин, к защите военно-морских баз. В планы включены отработка совместных ударов ВМС, пехотинцев и ВВС по районам внутри Китая, перехват противоспутниковых ракет на китайской территории, повышение мобильности спутников для осложнения ударов по ним китайских ракет, проведение кибератак по китайским средствам воспрещения действий противника.

В октябре министр обороны США Леон Панетта заявил, что после вывода американских войск из Афганистана и нормализации положения в Ираке Вашингтон переориентируется на Азию. По его словам, новый план Пентагона будет направлен на "усиление военной мощи"в регионе.