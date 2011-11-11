Россия перерегистрировала на себя собственность бывшего СССР

МИДРоссия практически во всех странах перерегистрировала на себя собственность бывшего СССР.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД России Александр ЛУКАШЕВИЧ, отвечая на вопрос УНИАН.

«Эта тема давно уже не является предметом украинско-российского переговоров, несмотря на то, что Украина не ратифицировала соглашение о нулевом варианте, российская сторона практически во всех государствах перерегистрировала на себя собственность СССР», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он подчеркнул, что при этом украинская сторона больше не ставит вопрос о предоставлении ей объектов в третьих странах для нужд ее дипломатических представительств.

«Вряд ли в условиях сложных переговоров по газовой проблематике нам нужно возобновлять дискуссию по этому вопросу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2011 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что Украина и Российская Федерация приостановили переговоры о спорной собственности Советского Союза за границей.

«Переговоры по собственности в последнее время приостановились – все дело в том, что обе стороны дошли до своих крайних позиций и, не найдя общего языка, мы для себя сделали вывод – думаю, такой же вывод сделала российская сторона, - что нужно взять паузу и подумать, что дальше делать с этим вопросом», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что некоторые переговорные позиции потеряли свою актуальность, например, некоторые объекты собственности, которые РФ готова была передать Украине в странах Африки.

По словам В.ЕЛЬЧЕНКО, также необходимо обновить двухстороннее соглашение, которое регулирует деятельность дипломатических представительств, что позволит улучшить их работу.

Посол отметил, что эксперты не прекращали контактировать, но в течение прошлого года переговоры по этому вопросу не велись.

«Мы к этой теме вернемся, когда поймем, что стороны выработали новые подходы», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

18 мая 2010 г. управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН выразил надежду, что Украина согласится на передачу России всей собственности бывшего СССР за границей.

«Наша позиция была и остается неизменной: Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их полностью. При этом вся загрансобственность также переходила РФ. Украина, как неоднократно говорилось, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти, и предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее, обсуждала его так, что практически это равнялось нулю», - сказал В.КОЖИН.

25 мая 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина не признает претензий России на получение всей собственности бывшего СССР за границей.

Ранее, 26 февраля 2009 года, В.КОЖИН заявлял, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом: на «очень большое» количество спорных объектов, в частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта 2009 года на то время руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ констатировал, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего СССР от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

6 апреля 2010 года министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было уплачено в счет долгов Украины в долге Советского Союза.