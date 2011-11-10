На место Папандреу придет Пападимос

Премьер-министром нового коалиционного правительства Греции станет бывший заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Лукас Пападимос, сообщил в четверг офис президента Греции.

Как сообщает РИА Новости, президент поручил Пападимосу сформировать правительство по предложению лидеров партий страны, говорится в заявлении.

Присяга кабинета состоится 11 ноября в 14 часов по местному времени.

В настоящее время президент Греции Каролос Папульяс ведет переговоры с лидерами крупнейших партий и самим Пападимосом.

Европейские лидеры продолжают оказывать давление на Грецию, требуя быстрого одобрения кредитного соглашения с ЕС, которое предусматривает сокращение греческого долга в обмен на многолетнюю программу экономии.