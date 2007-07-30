Талибан грозит убить корейских заложников

Боевики движения "Талибан", удерживающие в заложниках 22 граждан Южной Кореи, в воскресенье назначили новый крайний срок ультиматума, сообщает агентство Рейтер.

Новый срок ультиматума, согласно которому афганские власти должны освободить из тюрем заключенных талибов, истекает в 7.30 утра в понедельник по местному времени. По истечении этого времени талибы начнут убивать заложников.

Ранее в воскресенье представитель талибов Кари Мухаммед ЮСУФ заявлял, что "необходимости в дальнейших переговорах нет".

Боевики движения "Талибан" 19 июля в афганской провинции Газни остановили автобус, следовавший из города Кандагар в Кабул, и захватили в заложники 23 граждан Южной Кореи. Талибы требуют вывести южнокорейский воинский контингент из Афганистана и обменять заложников на заключенных боевиков.

В среду талибы убили одного из 23 заложников, пригрозив казнить всех остальных в ночь на четверг, если правительство страны не выполнит их требований, однако позже продлили срок ультиматума до 11.30 пятницы. На данный момент известно, что 22 южнокорейских заложника до сих пор живы.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что требования боевиков "туманны и противоречивы". По его данным, экстремисты разделены на несколько групп, и заложники содержатся в нескольких местах.

По данным южнокорейского агентства Ренхап, заложники - члены одной из христианских общин Южной Кореи, которые добровольно приехали на работу в Афганистан.