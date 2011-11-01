Мир вступил в новую гонку ядерных вооружений

Мир уже вступил в новую эру гонки ядерных вооружений. Об этом говорится в докладе о перспективах развития ядерных вооружений, который обнародовала британская исследовательская группа Trident Comission, основанная британо-американской организацией BASIC (British American Security Information Council).

Многие крупные государства сегодня занимаются реализацией ряда программ по модернизации существующих и созданию новых видов ядерных вооружений и средств их доставки. В ближайшие десять лет на эти цели по всему миру будут потрачены сотни миллиардов долларов, цитирует доклад Лента.ру.

Крупнейшими конкурентами в гонке вооружений в ближайшее десятилетие будут США и Россия, совокупные траты которых на ядерное оружие и сопутствующие области составят, по меньшей мере, 770 миллиардов долларов. В частности, в ближайшее десятилетие США потратят на ядерные вооружения 700 миллиардов долларов. Из этой суммы сто миллиардов долларов пойдут на обслуживание и модернизацию существующих средств доставки (ракеты, самолеты, подводные лодки). Еще 92 миллиарда долларов США намерены потратить на обслуживание и модернизацию уже существующих ядерных боеголовок и предприятий по их производству.

США также намерены продлить срок службы межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и разработать новую баллистическую ракету, построить 12 новых стратегических атомных подводных лодок SSBN(X), первая из которых войдет в состав ВМС в 2029 году, продлить срок службы бомбардировщиков B-52H Stratofortress до 2035 года, разработать новый дальний бомбардировщик и начать замену существующих крылатых ракет с ядерными боеголовками новыми в 2025 году.

В свою очередь Россия до 2020 года потратит на развитие собственно ядерной триады не менее 70 миллиардов долларов. Эти средства пойдут на разворачивание новых мобильных комплексов РС-24 "Ярс", создание к 2018 году новой межконтинентальной баллистической ракеты с десятью ядерными блоками, переоснащение стратегических подводных лодок проекта 667БДРМ модернизированными ракетами "Синева" (вероятно, имеется в виду "Лайнер" - примечание Ленты.ру) и строительство восьми подводных лодок проекта 955 "Борей". Кроме того, как отмечает BASIC, в России ведется проектирование стратегической атомной подводной лодки пятого поколения.

К 2025 году на вооружение России встанет новый стратегический дальний бомбардировщик (ПАК ДА, перспективный авиационный комплекс дальней авиации). С 2013 года в России будет удвоено производство баллистических ракет. Кроме того, в ближайшие десять лет российские Вооруженные силы получат десять бригад ядерных ракет малого радиуса действия (вероятно, имеется в виду закупка оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", предусмотренная госпрограммой вооружений 2011-2020 года - примечание Ленты.ру).

В числе других стран, участвующих в гонке ядерных вооружений, Trident Comission отметила Китай, Индию, Францию, Израиль, Пакистан и Северную Корею. Все эти государства также занимаются разработкой и производством новых видов ядерного оружия. В частности, Китай приступит к развертыванию мобильных комплексов DF-31A, Индия - баллистических ракет Agni-V, а Израиль завершит разработку ракет нового поколения Jericho-III с дальностью до 6,5 тысячи километров.

В своем докладе группа умышленно обошла перспективы развития британских ядерных вооружений, сосредоточившись лишь на общемировых тенденциях.

Trident Comission была создана BASIC специально для оценки необходимости обновления ядерного арсенала Великобритании, состоящего из 160 боеголовок. В качестве средства доставки ядерных боезарядов Великобритания использует баллистические ракеты Trident D5.