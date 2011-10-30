В Ираке задержаны 615 членов бывшей правящей партии

В Ираке задержаны 615 человек - в результате проведения рейдов, направленных против бывших членов партии Баас, возглавляемой свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Об этом в субботу сообщил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики в интервью иракскому государственному телеканалу Iraqiya.

По его словам, есть причины полагать, что эти люди представляют угрозу безопасности страны. Малики не сообщил, где проводились рейды, передает Радио Свобода.