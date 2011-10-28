В Сирии во время акций протеста убиты по меньшей мере 30 человек

В Сирии во время акций протеста были убиты, по меньшей мере, 30 человек, заявляют правозащитники.

Ранее сообщалось, что тысячи сирийцев вышли на улицы на антиправительственную акцию протеста с требованием ввести бесполетную зону над их страной, передает Би-Би-Си.

Акции прошли в городах Хомс, Хама, Камышлы и Дир аз-Зур.

Обстоятельства гибели протестующих неизвестны, подтвердить данные правозащитников также не представляется возможным, поскольку в Сирии ужесточили ограничения для СМИ.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные протесты в Сирии начались в середине марта в городе Дераа, на юге страны, а затем перекинулись на другие регионы. Оппозиция требует отставки Президента Башара АСАДА и политических преобразований. США и Евросоюз призвали Б.АСАДА уйти в отставку.