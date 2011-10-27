В целях экономии Германия закроет свыше 30 военных баз

В целях экономии, Германия намерена закрыть ряд военных баз, сообщает Reuters. В частности, план предусматривает сокращение 31 из 328 военных объектов. Кроме того, не будут построены еще 90 баз, которые ранее планировалось возвести в ближайшие 5 лет.

"Реформы болезненны, но неизбежны", - прокомментировал данное решение министр обороны ФРГ Томас де Мазьер. "У бундесвера нет необходимости держать все эти базы, зато есть необходимость выполнять возложенные задачи, по возможности максимально эффективно с финансовой точки зрения", - добавил он.

Данное решение уже вызвало недовольство. В частности, местный совет земли Нижняя Саксония выразил протест против закрытия базы, названной в честь полковника фон Штауфенберга, совершившего покушение на Гитлера.

Германия, наряду с другими странами ЕС, вынуждена вводить меры бюджетной экономии для преодоления долгового кризиса. Немецкой экономике кризис в ЕС пока не угрожает, но страна прилагает значительные усилия для спасения других участников союза, в частности, Греции и Испании.

В вооруженных силах Германии - бундесвере - около 300 тыс человек. По оценкам военных экспертов, она наряду с французской, самая боеспособная в ЕС. Военнослужащие ФРГ принимают участие в зарубежных миссиях, порядка 5,3 тыс. человек в находится в Афганистане, еще 1,5 тыс. в составе сил KFOR в Косово, отмечает РосБизнесКонсалтинг.