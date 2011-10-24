Более 200 подземных толчков зафиксировано в Турции

Более 200 остаточных подземных толчков, так называемых афтершоков, зарегистрировано к утру 24 октября в провинции Ван на юго-востоке Турции, где вчера произошло землетрясение магнитудой 7,2.

Как передает РИА "Новости", об этом сообщила сейсмологическая обсерватория Босфорского университета.

Магнитуда некоторых толчков составляла 5,7 и 5,5, отметили в обсерватории. Там не исключили новых землетрясений в районе стихийного бедствия, где, по последним подтвержденным данным, число жертв составляет 217 человек, более тысячи пострадали.

Ранее сейсмологи сообщали, что число погибших в результате самого мощного за последние годы землетрясения в Турции может составить от 500 человек до тысячи.

На месте землетрясения, где температура минувшей ночью опустилась до нуля градусов, продолжаются поисково-спасательные работы, в которых участвуют 1275 спасательных команд из 38 районов Турции, а также спасатели из ряда зарубежных стран.

Больше всего работы у спасателей в уезде Эрджиш, население которого составляет около 75 тыс. человек. Этот населенный пункт подвергся наибольшим разрушениям, там полностью разрушено более 80 многоэтажных жилых домов. Представители Красного Креста развернули в Эрджише палаточный городок, снабжают местных жителей водой, горячей едой, одеждой.

Спасательные работы в районе землетрясения затруднены сильными разрушениями, передают местные СМИ. Спасатели стремятся завершить их в ближайшее время, так как синоптики 25 октября прогнозируют похолодание в провинции, а 26 октября ожидают снег.