Букеровскую премию отдали британцу за «Ощущение конца»

Лауреатом британской Букеровской премии за 2011 год стал Джулиан БАРНС, сообщает Газета.Ru.

Награда была присуждена за роман «Ощущение конца».

Книги Д.БАРНСА трижды попадали в шорт-лист премии, однако награды писатель удостоен впервые. Ранее Д.БАРНС был номинирован в 1984 году за книгу «Попугай Флобера», в 1998 году за книгу «Англия, Англия» и в 2005 году за книгу «Артур и Джордж».

Произведения Д.БАРНСА переведены на более чем 30 языков. 65-летний писатель уже является обладателем нескольких литературных премий, в частности в этом году он получил David Cohen Prize за вклад в литературу.

В шорт-лист премии вошли шесть романов на английском языке.

Среди претендентов на победу был также роман о коррупции в России.

Букеровская премия, учрежденная в 1968 году, вручается ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке, написанное гражданином Великобритании, Ирландии, Зимбабве или одной из стран Британского Содружества.

В 2010 году лауреатом премии стал британский писатель Говард ДЖЕЙКОБСОН за сатиричный роман «Проблема Финклера».