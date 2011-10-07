Путину на день рождения предложили раскрасить «Вову и Диму» (фото)

Авторы календаря с обнаженными студентками подготовили ко дню рождения российского премьера Владимира Путина не менее оригинальный подарок – детскую раскраску про «Вову и Диму». (Сегодня Путину исполнилось 59 лет).

Помимо самой идеи «размалевать» на свой вкус правящий тандем РФ (по непонятной прихоти авторов представленный в виде большеголовых малышей с недетскими проблемами) российским детям предложены еще и оригинальные тексты о жизни Вовы и Димы.

"Володя встает каждый день ровно в 6.45 и сразу делает зарядку", - цитирует Лента.Ру самое начало раскраски. Далее сообщается, что ежедневно он ест кашу на завтрак, а потом едет на работу в "белое здание с флагом на крыше".

В числе прочего авторы утверждают, что «У Вовы - сложная работа, которую кроме него никто не сможет выполнить». (К сожалению вопрос, что же в таком случае будет делать следующий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, кроме как ежедневно расписываться в полном несоответствии должности, авторов раскраски не взволновал)

Дима, с точки зрения авторов книги, - "взрослый" и "уже сам чистит зубы". (Потрясающий личный рост для президента страны). Так подписана картинка, где Дима, стоя на стульчике, тянется к зеркалу. На завтрак он предпочитает есть яблоки, потому что это полезно. Работа Димы, как говорится в раскраске, заключается в том, что он "делает людей счастливее".

Описаны в книге и тяжкие трудовые будни правящего тандема. Так, скажем, одна страница сообщает, что «Все ребята уже спят, а Дима продолжает работать», а следующая за ней: «После работы Вова и Дима любят поиграть в бадминтон»… (Надо полагать, на ощупь?)

Но самое главное, «кто бы что ни говорил, Вова и Дима знают, что главное в жизни – это дружба».