Лауреатами Нобелевской премии Мира стали три женщины

Лауреатами Нобелевской премии Мира за 2011 год стали три женщины - президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф, африканская правозащитница Леймах Гбови и йеменская оппозиционерка Тавакел Карман. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Элен Джонсон Серлиф стала первой женщиной – президентом Либерии, а занять этот пост ей помогло мирное движение, организованное её соотечественницей Леймах Гбови. Тавакел Карман возглавляет организацию "Женщины – журналисты без цепей". Премия присуждена с формулировкой "За их ненасильственную борьбу за безопасность женщин и их права на полноценное участие в мирном урегулировании".