Израиль бросил на помощь украинской милиции 6 полицейских

17 тысяч 364 хасида из 21 страны мира, в том числе 24 женщины и 2098 детей, прибыли по состоянию на вечер 27 сентября в Умань. Около 80% приезжих – из Израиля.

Об этом сообщает газета "Киев еврейский" со ссылкой на Уманский ГО УМВД в Черкасской области.

К тому же, в Умань 27 сентября прибыли израильские полицейские, чтобы помочь украинским правоохранителям поддерживать порядок во время празднования паломниками-хасидами Рош-га-Шана на могиле рабе Нахмана. И хотя в объединенном отряде украинских правоохранителей есть служащие со знанием иврита, украинские милиционеры с радостью ожидали прибытия израильских коллег, отмечает газета.

По словам руководителя полицейской команды Израиля Олега ГОЛАНДА, израильские полицейские пробудут в Умани до 3 октября. По его словам, в этом году в Умань прибыло рекордное количество полицейских из Израиля – 6 человек. Их выбирали по уровню опыта, профессионализма и стажа работы в полиции. Один служащий из команды полицейских – выходец из Украины и несколько – из стран бывшего СССР. Утром 28 сентября израильские полицейские в форме заступили на службу.