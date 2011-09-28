Америку попросили не совать нос в дела Европы

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле призвал американское руководство не вмешиваться в экономическую политику Евросоюза, а вместо этого сосредоточится на решении собственных экономических проблем.

Такое заявление немецкий политик сделал во вторник, 27 сентября, выступая в Европейской школе менеджмента и технологий в Берлине.

Шойбле заявил, что давать советы другим гораздо легче, чем принимать решения, и что лично он без проблем мог бы проконсультировать американское правительство.

"Даже если Барак Обама считает иначе, я не думаю, что проблемы Европы стали причиной проблем США", - подчеркнул министр.

Западные СМИ отмечают, что таким образом Шойбле, вероятно, отреагировал на слова Барака Обамы, который ранее заявил, что неспособность ЕС справиться с проблемой внешнего долга Греции "пугает мир".

К правительствам европейских стран также обратилась госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая призвала провести реформы для выхода из долгового кризиса.

Как известно, Греция с 2009 года находится на грани дефолта из-за огромного внешнего долга. ЕС и МВФ выделили на спасение греческой экономики кредит в 110 миллиардов евро, а правительство Греции делает различные шаги для сокращения государственных расходов.

ТСН