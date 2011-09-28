Церкви в Чехии получат компенсацию за все, конфискованное при социализме
02:24, 28 сентября 2011Мир
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На сумму около 3,3 млрд. долл.
Правительство Чехии одобрило основные параметры компенсации церквям и религиозным организациям за имущество, конфискованное у них во времена социализма, сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское радио.
Предполагается, что в течение 30 лет государство выплатит церквям порядка 59 миллиардов чешских крон (около 3,3 миллиарда долларов). При этом, по информации радиостанции, примерно 56% собственности должно быть возвращено в виде земельных участков, лесов и недвижимости.
Выплата компенсаций начнется в 2013 году.
Пражский архиепископ Доминик Дука охарактеризовал решение, принятое чешским правительством, как "приемлемое для обеих сторон".
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