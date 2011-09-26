Правые признали поражение во Франции, но сдаваться не намерены

Французская правящая партия Союз за народное движение (UMP) признает поражение на выборах во французский Сенат, по итогам которых левые впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) получили абсолютное большинство в верхней палате парламента, сообщает корреспондент РИА Новости

Однако опускать руки накануне федеральных выборов партия не намерена.

По словам премьер-министра Франсуа Фийона, рост числа представителей оппозиции в Сенате обусловлен разногласиями сторонников правых в ряде регионов, а также результатами местных выборов, на которых победили левые: "Момент истины настанет будущей весной... Сегодня вечером началась битва, и результаты сенатских выборов говорят нам о том, какую самоотдачу мы должны будем проявить", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Фийона.

Председатель правительства призвал отбросить разногласия и объединиться всех тех, кто разделяет ценности президентского большинства.

В свою очередь, генеральный секретарь UMP Жан-Франсуа Копе также отметил, что поражение на выборах в Сенат было ожидаемым с учетом постоянных поражений правых на местных выборах с 2004 года. По мнению Копе, результаты выборов ни в коей мере не говорят об отказе избирателей от поддержки правящей партии. Обращаясь к своим празднующим победу оппонентам, он призвал их не обманывать себя, поскольку борьба еще только впереди.

"Настоящее рандеву будет на следующий год на президентских и парламентских выборах, когда все избиратели придут к урнам для голосования", - сказал Копе, добавив также, что большое значение будут иметь выборы нового председателя Сената 1 октября.

До сегодняшнего дня левые партии занимали 153 места в Сенате, в том числе 116 мандатов у группы Соцпартии и "зеленых", 24 - у группы коммунистов, республиканцев и граждан, а также 13 сенаторов из группы Европейское демократическое и социальное собрание (RDSE).

Правящая партия Союз за народное движение (UMP) располагала 149 мандатами, а Центристский союз, который регулярно поддерживает UMP при голосовании, располагал 29 местами. Всего в верхней палате было 343 сенатора, но после выборов их стало 348: пять департаментов получили дополнительно по одному месту в Сенате в связи с ростом численности населения.

По итогам нынешних выборов, левые дополнительно получили по меньшей мере 23 места в верхней палате, что в общей сложности принесло им 175 сенатских мандатов.

Выборы во французский Сенат непрямые, на них голосуют около 72 тысяч человек, 95% из которых - депутаты или делегаты муниципальных советов, а оставшиеся 5% - депутаты региональных советов, советов департамента и депутатов от избирательных округов.