Правые признали поражение во Франции, но сдаваться не намерены
"Момент истины настанет будущей весной"
Французская правящая партия Союз за народное движение (UMP) признает поражение на выборах во французский Сенат, по итогам которых левые впервые в истории Пятой республики (с 1958 года) получили абсолютное большинство в верхней палате парламента, сообщает корреспондент РИА Новости
Однако опускать руки накануне федеральных выборов партия не намерена.
По словам премьер-министра Франсуа Фийона, рост числа представителей оппозиции в Сенате обусловлен разногласиями сторонников правых в ряде регионов, а также результатами местных выборов, на которых победили левые: "Момент истины настанет будущей весной... Сегодня вечером началась битва, и результаты сенатских выборов говорят нам о том, какую самоотдачу мы должны будем проявить", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении Фийона.
Председатель правительства призвал отбросить разногласия и объединиться всех тех, кто разделяет ценности президентского большинства.
В свою очередь, генеральный секретарь UMP Жан-Франсуа Копе также отметил, что поражение на выборах в Сенат было ожидаемым с учетом постоянных поражений правых на местных выборах с 2004 года. По мнению Копе, результаты выборов ни в коей мере не говорят об отказе избирателей от поддержки правящей партии. Обращаясь к своим празднующим победу оппонентам, он призвал их не обманывать себя, поскольку борьба еще только впереди.
"Настоящее рандеву будет на следующий год на президентских и парламентских выборах, когда все избиратели придут к урнам для голосования", - сказал Копе, добавив также, что большое значение будут иметь выборы нового председателя Сената 1 октября.
До сегодняшнего дня левые партии занимали 153 места в Сенате, в том числе 116 мандатов у группы Соцпартии и "зеленых", 24 - у группы коммунистов, республиканцев и граждан, а также 13 сенаторов из группы Европейское демократическое и социальное собрание (RDSE).
Правящая партия Союз за народное движение (UMP) располагала 149 мандатами, а Центристский союз, который регулярно поддерживает UMP при голосовании, располагал 29 местами. Всего в верхней палате было 343 сенатора, но после выборов их стало 348: пять департаментов получили дополнительно по одному месту в Сенате в связи с ростом численности населения.
По итогам нынешних выборов, левые дополнительно получили по меньшей мере 23 места в верхней палате, что в общей сложности принесло им 175 сенатских мандатов.
Выборы во французский Сенат непрямые, на них голосуют около 72 тысяч человек, 95% из которых - депутаты или делегаты муниципальных советов, а оставшиеся 5% - депутаты региональных советов, советов департамента и депутатов от избирательных округов.