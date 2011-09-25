Россия получила доступ к информации о счетах в швейцарских банках

Россия и Швейцария подписали межправительственное соглашение о предоставлении доступа к информации о счетах граждан РФ в швейцарских банках, сообщает Reuters. Подписание документа состоялось в г.Вашингтоне в рамках проходящей ежегодной встречи государств-членов МВФ. Российскую сторону представлял министр финансов Алексей Кудрин, от Швейцарии - глава федерального департамента финансов Эвелин Видмер-Шлупф.

Россия и Швейцария уже имеют соглашения в сфере денежного контроля - это подписанный в 1995 г. договор об избежании двойного налогообложения, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Теперь его положения будут дополнены пунктами о порядке передачи информации о вкладчиков. Подобная мера позволит выявлять и реагировать на факты использования швейцарских банков для ухода от уплаты налогов в бюджет РФ и отмыванию денежных средств.

Аналогичное соглашение, заключенное между Швейцарией и США в 2008 г., позволило американскому правительству добиться от банка UBS штрафа в размере 800 млн долл.