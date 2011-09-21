Россотрудничество: Россия должна поддержать русских в Украине

Россия должна политическими методами добиваться придания русскому языка в Украине статуса регионального.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотруд) Георгий МУРАДОВ сказал сегодня в Госдуме РФ.

«В ближнем зарубежье соотечественники в помощи России нуждаются очень сильно. Причем не столько в материальной, сколько в политической помощи. Тема русского языка и его статуса является ключевой», - сказал Г.МУРАДОВ.

По его словам, статус русского языка иными методами кроме как политическими со стороны РФ невозможно обеспечить, «сколько бы соотечественники не кричали».

Г.МУРАДОВ отметил, что официальный статус русского языка в Казахстане и Киргизии «начинает колебаться – появляются силы, которые против этого выступают».

«Все это должно нас настораживать на политическом уровне. Региональный статус может получиться в скором времени в Украине, если мы будем активно наших соотечественников поддерживать в этом их стремлении», - сказал он.

При этом он напомнил, что соответствующий закон будет скоро обсуждаться в Верховной Раде.

Г.МУРАДОВ подчеркнул, что активная поддержка «Единой России» данного вопроса привлечет дополнительные голоса в пользу партии власти среди российских граждан, проживающих в Украине.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и гг. Киеве и Севастополе; крымско-татарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.