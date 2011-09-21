"Дело Ширака" провалилось

Прокурор, ведущий дело бывшего президента Франции Жака Ширака, попросил во вторник, 20 сентября, оправдать подсудимого. Такое же решение он предложил вынести в отношении других девяти обвиняемых по делу, касающемуся деятельности Ширака на посту мэра Парижа, сообщает Agence France-Presse.

Следствие утверждает, что в период с 1992 по 1995 год Ширак нанял на работу в мэрию Парижа несколько десятков "мертвых душ", чтобы привлечь дополнительные средства для финансирования своей партии. По данным Associated Press, 20 сентября прокурор заявил, что доказательств того, что рабочие места действительно были фиктивными, нет.