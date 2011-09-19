Путин восхищается Берлускони, которого «поругивают из зависти»

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, в отношении которого прокуратура Италии ведет несколько дел, получил поддержку от своего российского коллеги. На инвестиционном форуме в Сочи Владимир Путин выразил восхищение действиями Берлускони, отметив, что он мужественно принимает непопулярные, но нужные решения для вывода экономики страны из кризиса.

"Как бы господина Берлускони ни поругивали за его особое отношение к прекрасному полу - кстати, из зависти в основном поругивают, - но он себя в этой острой ситуации проявил как ответственный государственный деятель в полном смысле этого слова", - цитирует Путина newsru.

Российский премьер напомнил, что Италия столкнулась с серьезной проблемой: долг страны составляет сегодня порядка 124% к ВВП. Как подчеркнул Путин, Сильвио Берлускони "принял на свои плечи тяжелые, но необходимые решения".

"Я смотрел и радовался за него. Да, конечно, многим не нравится, но выхода другого нет. Всем понятно, что нужно делать в этой ситуации, но далеко не все обладают мужеством эти решения принять", - сказал Путин.