Ливийские повстанцы делят победу

Глава исполнительного комитета Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль пригрозил своей отставкой, если в рядах бывших повстанцев, которые захватили власть в стране, не будет единства, передает РИА Новости.

"Кое-кто предпринял попытки начать политическую игру, прежде чем достигнуть общего согласия о законах. Если выяснится, что у нас нет единства, то я уйду в отставку".

Как отмечает Associated Press, смещение режима Каддафи стало возможным благодаря тому, что повстанцы из разных районов страны объединились. Теперь же, после захвата Триполи, боевики стремятся укрепить в городе влияние своей группировки.

По сообщению агентства, районы в Триполи буквально изрисованы граффити с символикой группировок и названиями их родных городов. И сами боевики носят банданы и майки, указывающие на их принадлежность.