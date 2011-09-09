В Киеве собрались представители YEPP

В Киев приехали представители молодежной организации Европейской народной парте из 30 стран, которые с 8 по 11 сентября будут принимать участие в семинаре международной молодежной организации YEPP (Молодежь Европейской народной партии).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской молодежной общественной организации "Батькивщина Молодая", в рамках семинара состоится конференция «Демократические процессы в Украине 1991-2011. Результаты 20 лет», а также заседание совета и правления YЕРР.

В мероприятиях запланировано участие экспертов, политических деятелей, представителей власти и общественного сектора. Среди гостей конференции - Николай ТОМЕНКО, Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Олег РЫБАЧУК, Виктор ПИНЗЕНИК и др.

По убеждению руководителя представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, это мероприятие станет весомым стимулом для сотрудничества между молодежными организациями Украины и Европейского Союза.

*** Молодежь Европейской народной партии (YEPP) была основана в 1997 году в качестве молодежного крыла ЕНП (ЕРР). YEPP объединяет молодежь из более чем 50 правоцентристских политических организаций из 38 стран Европы. Членами YEPP от Украины является «Демократический альянс», «Батькивщина Молодая» и «Молодой Рух».