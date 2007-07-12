В Египте столкнулись два автобуса: 14 погибших, 8 раненых

Жертвами столкновения двух автобусов на средиземноморском побережье Египта стали 14 человек, восемь ранены, передает РИА “Новости” со ссылкой на «Рейтер».

Автобусы столкнулись на севере страны на автотрассе между Александрией и Марса Матру (Marsa Matrouh).

ДТП с трагическими последствиями - не редкость для Египта. Так, на минувшей неделе на автотрассе между городами Шарм аш-Шейх и Тур на Синайском полуострове также столкнулись два автобуса, по меньшей мере 12 человек погибли, 58 ранены.

По данным египетского МВД, в 2006 году на дорогах страны погибли 6 тысяч человек, более 30 тысяч получили травмы и увечья.

Среди основных причин ДТП специалисты называют несоблюдение водителями правил дорожного движения, в частности, скоростного режима, а также неудовлетворительное техническое состояние транспорта.

Власти страны осуществляют масштабную государственную программу по предотвращению аварий на дорогах.