В Египте столкнулись два автобуса: 14 погибших, 8 раненых
Авария произошла на севере страны
Жертвами столкновения двух автобусов на средиземноморском побережье Египта стали 14 человек, восемь ранены, передает РИА “Новости” со ссылкой на «Рейтер».
Автобусы столкнулись на севере страны на автотрассе между Александрией и Марса Матру (Marsa Matrouh).
ДТП с трагическими последствиями - не редкость для Египта. Так, на минувшей неделе на автотрассе между городами Шарм аш-Шейх и Тур на Синайском полуострове также столкнулись два автобуса, по меньшей мере 12 человек погибли, 58 ранены.
По данным египетского МВД, в 2006 году на дорогах страны погибли 6 тысяч человек, более 30 тысяч получили травмы и увечья.
Среди основных причин ДТП специалисты называют несоблюдение водителями правил дорожного движения, в частности, скоростного режима, а также неудовлетворительное техническое состояние транспорта.
Власти страны осуществляют масштабную государственную программу по предотвращению аварий на дорогах.