Шестеро оппозиционеров приговорены к тюремным срокам в Баку

Районный суд г.Баку приговорил группу оппозиционеров к тюремным срокам за проведение 2 апреля акции протеста против властей Азербайджана.

Суд посчитал, что протестующие нарушили общественный порядок и нанесли вред чужому имуществу, передает Reuters.

Ведущие оппозиционные партии Азербайджана - Народный Фронт (ПНФА) и "Мусават" - провели марш протеста в центре Баку, который был разогнан полицией, в результате чего были возбуждены уголовные дела в отношении 25 человек за неподчинение требованиям полиции.

Активист ПНФА Ариф Алышлы приговорен к трем годам лишения свободы, беспартийный Эльнур Исрафилов - к 2,5 годам; Сахиб Керимов (ПНФА) и Эльшан Гасанов (Мусават) - к 2 годам; Бабек Гасанов (ПНФА) и Зульфугар Эйвазлы (ПНФА) - к 1,5 годам лишения свободы.

В Баку весной-летом 2011 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, прошло четыре акции протеста против властей с требованиями экономических и внутриполитических реформ в Азербайджане. Все они были пресечены полицией.