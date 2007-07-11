Сын Осамы бин Ладена женился на британской бабушке (фото)

Четвертый сын Осамы бин Ладена, 27-летний Омар, женившийся недавно на 51-летней, пять раз разведенной британской бабушке Джейн Феликс-Браун, хочет посетить Великобританию. Как пишет британская The Times, Феликс-Браун и Омар Осама бен Ладен поженились в Египте и Саудовской Аравии по мусульманскому обряду, и в настоящее время ожидают подтверждающих брак документов от саудовских властей. Для сына бин Ладена Феликс-Браун, у которой уже есть внуки, стала второй женой.

По словам Феликс-Браун, принявшей исламское имя Зайны Мохамад, она хотела бы представить всем своего мужа, однако не верит в то, что такой шаг будет понят всеми. Вместе с тем, она «вышла замуж за сына, а не за отца». По ее словам, последний раз Омар видел Осаму семь лет назад; тогда он принял решение уйти от отца, поскольку не хотел воевать.

Как пишет таблоид The Sun, пара познакомилась недалеко от египетских пирамид, где Феликс-Браун, прибывшая в страну на лечение от множественного склероза, встретила своего принца.

Газета.ру