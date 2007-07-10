”Самооборона” останется в правительственной коалиции Польши

Партия "Самооборона" "условно останется" в правящей правительственной коалиции, заявил Анджей ЛЕППЕР - лидер "Самообороны", которая в Кабинете министров Польши является второй по количеству постов. Как сообщал УНИАН, А.ЛЕППЕР 9 июля был отправлен в отставку с поста вице-премьера, министра сельского хозяйства Президентом Лехом КАЧИНСКИМ.

Как передает РИА «Новости», по словам А.ЛЕППЕРА, "Самооборона" останется в правительственной коалиции, но без него лично, так он "не вернется" в кресло министра сельского хозяйства.

А.ЛЕППЕР также потребовал до пятницы, 13 июля, представить ему документы, подтверждающие обвинения в коррупции, на основании которых он был снят со всех правительственных постов. (УНИАН: Президент Польши снял А.ЛЕППЕРА со всех правительственных постов по просьбе премьер-министра страны Ярослава КАЧИНСКОГО. Польское общественное телевидение TVP1 сообщило, что отставка А.ЛЕППЕРА связана с расследованием Центрального антикоррупционного бюро Польши. По данным телеканала, арестованы два ближайших сотрудника А.ЛЕППЕРА.)

Как сообщалось, накануне представитель парламентской фракции партии заявлял, что "Самооборона" покидает правящую правительственную коалицию. В случае выхода "Самообороны" из коалиции над страной нависла бы угроза роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

10 июля примирять "Самооборону" с партией "Право и справедливость" отправился третий участник коалиционного правительства, вице-премьер и министр образования, лидер партии "Лига польских семей" (LPR) Роман ГЕРТЫХ.

По словам заместителя министра образования Мирослава ОЖЕХОВСКОГО, представляющего LPR, "главным переговорщиком между двумя партиями был ГЕРТЫХ". Результатом этих переговоров "был очень полезный поворот ситуации", сказал М.ОЖЕХОВСКИЙ.