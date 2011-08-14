Трижды губернатор Техаса хочет сменить Обаму в Белом доме

Губернатор Техаса республиканец Рик ПЕРРИ в субботу, 13 августа, официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, передает Agence France-Presse.

"С верой в Бога, поддержкой моей семьи и непоколебимой верой в добродетель Америки я становлюсь кандидатом в президенты США", говорится в обращении, размещенном Р.ПЕРРИ на его сайте.

Он стал губернатором Техаса в 2000 году, сменив на этом посту Джорджа БУША-младшего, победившего на президентских выборах. С тех пор Р.ПЕРРИ трижды подряд выигрывал губернаторские выборы, что является беспрецедентным случаем в истории штата.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2012 года. От Демократической партии в них примет участие действующий глава государства - Барак ОБАМА. Среди представителей Республиканской партии о намерении бороться за Белый дом, кроме Р.ПЕРРИ, уже объявили: экс-губернатора штата Массачусетс Митт РОМНИ, бывший губернатор штата Миннесота Тим ПОЛЕНТИ и бывший посол США в Китае Джон ХАНТСМЕН. Фаворитом среди республиканцев пока является М.РОМНИ.