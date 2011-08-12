Власти Британии могут заблокировать в стране Facebook и Twitter

Власти Великобритании рассматривают возможность блокировки в стране социальных сетей и интернет-сервисов, благодаря которым были организованы беспорядки в Лондоне и других городах королевства. Об этом сообщает ТСН.

Речь идет о сайтах Facebook, Twitter, и спецприложении для коммуникаторов Blackberry - Blackberry Messenger.

В тоже время аналитики считают, что власти королевства не станут нарушать гражданских свобод и ограничатся требованиями к соцсетям удалять призывы к насилию и ограничивать пользователей, которые оставляют такие записи.

Отметим, в четверг хакеры атаковали сайт Blackberry после того, как руководство компании заявило, что будет оказывать помощь полиции в расследовании беспорядков в Лондоне и других городах Великобритании.

Напомним, массовые беспорядки происходят в столице Великобритании уже четвертый день. Хулиганы поджигают машины, бьют витрины и грабят магазины. Британская полиция заявляла об аресте 525 участников беспорядков. Позже их число возросло до 768 человек.

Вечером, 8 августа, поступили сообщения о том, что группы молодежи в масках начали крушить витрины в центре второго по величине британского города Бирмингема, а также в Ливерпуле, Манчестере и Бристоле.

Поводом к беспорядкам послужила смерть пассажира частного такси (ранее сообщалось, что это был водитель) 29-летнего Марка Даггана. Отца четырех детей застрелила полиция при попытке ареста 4 августа. Полиция проводит внутреннее расследование.