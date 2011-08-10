Английской полиции впервые разрешили применить водяные пушки

Британской полиции разрешено применение брандспойтов для разгона участников уличных беспорядков. Об этом, как сообщает Sky News, 10 августа заявил премьер-министр страны Дэвид КЭМЕРОН.

Премьер также пообещал предоставить полицейским доступ к "любым средствам", которые могут понадобиться им для противостояния погромщикам, передает Лента.ру.

Водяные пушки смогут поступить в распоряжение полиции в течение ближайших 24 часов. "Сейчас необходимости в них нет, однако мы приняли меры, чтобы обеспечить доступ к ним в случае надобности", - цитирует Д.КЭМЕРОНА Agence France-Presse.

Брандспойты применяются полицией многих стран для противодействия массовым уличным выступлениям, однако, отмечает AFP, они никогда не использовались в Великобритании.

Уличные беспорядки в английских городах начались в ночь на 7 августа. Поводом к выступлением послужила гибель местного жителя Марка Даггана, предположительно застреленного полицейскими. С тех пор случаи погромов, грабежей, нападений и мародерства были зафиксированы во многих крупнейших городах: Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Ноттингеме, Лидсе, Бристоле и других.

Только в столице за время погромов было арестовано 768 человек. 126 из них уже предъявлены обвинения. В других городах Англии, где беспорядки начались позже, задержаны несколько сотен человек. Жертвами уличных волнений стали, по последним данным, четыре человека. Количество пострадавших исчисляется сотнями.