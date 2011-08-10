Английской полиции впервые разрешили применить водяные пушки

15:25, 10 августа 2011
Мир
1074 0

Беспорядки продолжаются с 7 августа

Британской полиции разрешено применение брандспойтов для разгона участников уличных беспорядков. Об этом, как сообщает Sky News, 10 августа заявил премьер-министр страны Дэвид КЭМЕРОН.

Премьер также пообещал предоставить полицейским доступ к "любым средствам", которые могут понадобиться им для противостояния погромщикам, передает Лента.ру.

Водяные пушки смогут поступить в распоряжение полиции в течение ближайших 24 часов. "Сейчас необходимости в них нет, однако мы приняли меры, чтобы обеспечить доступ к ним в случае надобности", - цитирует Д.КЭМЕРОНА Agence France-Presse.

Брандспойты применяются полицией многих стран для противодействия массовым уличным выступлениям, однако, отмечает AFP, они никогда не использовались в Великобритании.

Уличные беспорядки в английских городах начались в ночь на 7 августа. Поводом к выступлением послужила гибель местного жителя Марка Даггана, предположительно застреленного полицейскими. С тех пор случаи погромов, грабежей, нападений и мародерства были зафиксированы во многих крупнейших городах: Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме, Ноттингеме, Лидсе, Бристоле и других.

Только в столице за время погромов было арестовано 768 человек. 126 из них уже предъявлены обвинения. В других городах Англии, где беспорядки начались позже, задержаны несколько сотен человек. Жертвами уличных волнений стали, по последним данным, четыре человека. Количество пострадавших исчисляется сотнями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter