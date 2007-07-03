Чехия определились с местом для радара США

Власти Чехии намерены разместить радар противоракетной обороны, который станет одним из элементов национальной системы ПРО США, у населенного пункта Мишов (Misov) в Западной Богемии, в 90 километрах юго-западнее Праги, сообщает издание Ceskenoviny.cz со ссылкой на правительственного представителя по вопросам размещения радара Томаша Клвана (Tomas Klvana).

По его словам, на заседании Совета безопасности страны было принято решение провести в ближайшее время окончательную экспертизу и замеры данной местности, чтобы определить ее пригодность для размещения элементов ПРО.

Томаш Клван отметил, что радарную установку планируется построить в двух километрах от Мишова. Этот район, по словам чиновника, является наиболее подходящим для подобного объекта как с военной, так и политической точек зрения.

Клван подчеркнул, что окончательное решение о размещении радара примет чешский парламент. Переговоры по этому вопросу между властями США и Чехии будут длиться до конца 2007 года. Американцы ожидают, что ответ будет дан им после 1 января.

Напомним, помимо радара дальнего обнаружения в Чехии, американцы планируют разместить десять ракет-перехватчиков в Польше и к 2012 году сдать в эксплуатацию восточноевропейскую часть своей противоракетной системы. Для размещения компонентов ПРО на польской территории представители США уже выбрали местность в районе поселка Вицко-Морске, находящегося в Поморье между городами Устка и Дарлово.

Лента.ру