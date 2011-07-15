Путин уже не исключает третьей нити «Северного потока»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН не исключает строительства третей нитки газопровода «Северный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в ходе общения с работниками ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

«Сейчас будет строиться вторая нитка газопровода по дну Балтийского моря, так называемый «Северный поток», Nord Stream. На очереди – «Южный поток», а может быть, еще одна очередь «Северного потока», то есть рынок обеспечен. Вопрос в экономике каждого проекта. Я уверен, что в связи с восстановлением и мировой, и российской экономики он будет только расти, здесь сомнений нет никаких», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос, будет ли спрос на трубную продукцию.

Российский премьер отметил, что в России существует серьезная потребность в трубах большого диаметра для строительства и ремонта нефте- и газопроводов. «Мало того, что мы строим, и будем строить вторую очередь, допустим, ВСТО (нефтепровод из Восточной Сибири к Тихому океану)… у нас огромный, просто огромный рынок поглощения этой продукции, связанный с ремонтами трубопроводного транспорта», - сказал В.ПУТИН.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.