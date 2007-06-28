Министром внутренних дел Великобритании впервые стала женщина (фото)

14:21, 28 июня 2007
Мир
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Джеки Смит в политике 10 лет

Министром внутренних дел Великобритании (Home Secretary) впервые назначена женщина, передает РИА "Новости" со ссылкой на британский телеканал "Скай Ньюз".

Джеки Смит (Jacqui Smith), новый министр внутренних дел ВеликобританииЕю стала 45-летняя Джеки Смит, впервые избранная в парламент в 1997 году, занимавшая в 2003 г. должность представителя правительства по делам женщин и равенства, в 2005-м - министра школ, в 2006-м - координатора парламентской фракции и парламентского секретаря казначейства (в Великобритании эти две должности автоматически совмещаются).

В мае этого года МВД Великобритании было разделено на две части - в ведении самого министерства остались функции охраны правопорядка, вопросы иммиграции и пограничного контроля.

Вопросы, связанные с деятельностью тюрем, а также работа по надзору за бывшими заключенными были переданы в ведение созданного министерства юстиции. Это ведомство также вобрало в себя функции бывшего министерства по конституционным делам.

Джеки Смит замужем, у нее два сына  Джеймс и Майкл.

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