Министром внутренних дел Великобритании впервые стала женщина (фото)

Министром внутренних дел Великобритании (Home Secretary) впервые назначена женщина, передает РИА "Новости" со ссылкой на британский телеканал "Скай Ньюз".

Ею стала 45-летняя Джеки Смит, впервые избранная в парламент в 1997 году, занимавшая в 2003 г. должность представителя правительства по делам женщин и равенства, в 2005-м - министра школ, в 2006-м - координатора парламентской фракции и парламентского секретаря казначейства (в Великобритании эти две должности автоматически совмещаются).

В мае этого года МВД Великобритании было разделено на две части - в ведении самого министерства остались функции охраны правопорядка, вопросы иммиграции и пограничного контроля.

Вопросы, связанные с деятельностью тюрем, а также работа по надзору за бывшими заключенными были переданы в ведение созданного министерства юстиции. Это ведомство также вобрало в себя функции бывшего министерства по конституционным делам.

Джеки Смит замужем, у нее два сына Джеймс и Майкл.