Небольшое цунами достигло побережья Японии

Небольшое цунами- высотой 10 сантиметров - достигло северного побережья Японии - в районе порта Офунато (префектура Ивате).

Ранее власти предупредили об угрозе цунами в префектурах Ивате, Мияги и Фукусима - после зарегистрированного в воскресенье подземного толчка магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе побережья острова Хонсю, на глубине 10 километров.

Были эвакуированы рабочие и сотрудники АЭС "Фукусима", пострадавшей в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта. Тогда жертвами стихии стали почти 23 тысячи человек.

На этот раз никто не пострадал, разрушений нет.