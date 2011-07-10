Небольшое цунами достигло побережья Японии

11:14, 10 июля 2011
Мир
3369

Эпицентр землетрясения находился в океане

Небольшое цунами- высотой 10 сантиметров - достигло северного побережья Японии - в районе порта Офунато (префектура Ивате).

Ранее власти предупредили об угрозе цунами в префектурах Ивате, Мияги и Фукусима -  после зарегистрированного в воскресенье подземного толчка магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе побережья острова Хонсю, на глубине 10 километров.

Были эвакуированы рабочие и сотрудники АЭС "Фукусима", пострадавшей в результате мощного землетрясения и цунами  11 марта. Тогда жертвами стихии стали почти 23 тысячи человек.

На этот раз никто не пострадал, разрушений нет.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter