Небольшое цунами достигло побережья Японии
11:14, 10 июля 2011Мир
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Эпицентр землетрясения находился в океане
Небольшое цунами- высотой 10 сантиметров - достигло северного побережья Японии - в районе порта Офунато (префектура Ивате).
Ранее власти предупредили об угрозе цунами в префектурах Ивате, Мияги и Фукусима - после зарегистрированного в воскресенье подземного толчка магнитудой 7,1. Эпицентр находился в районе побережья острова Хонсю, на глубине 10 километров.
Были эвакуированы рабочие и сотрудники АЭС "Фукусима", пострадавшей в результате мощного землетрясения и цунами 11 марта. Тогда жертвами стихии стали почти 23 тысячи человек.
На этот раз никто не пострадал, разрушений нет.
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