Фюле дело Тимошенко беспокоит все больше

16:13, 07 июля 2011
Мир
3283

Говорит, связи с ЕНП не имеют значения

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявляет об усилении обеспокоенности относительно дела, возбужденного против Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ш.ФЮЛЕ заявил украинским журналистам сегодня, отвечая на просьбу прокомментировать ход судебного процесса в Печерском райсуде г. Киева, где проходит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов в 2009 году.

«Мы выражали нашу обеспокоенность еще в январе. И дело не в количестве дел, а в количестве людей, находящихся под стражей, либо против которых расследуются дела. Я могу только сказать, что наша обеспокоенность лишь возросла за это время”, - сказал комиссар.

В то же время, Ш.ФЮЛЕ не стал комментировать непосредственно процессы, происходящие в зале суда.

Отвечая на вопрос относительно того, насколько сотрудничество с Европейской народной партией способствует привлечению внимания к Ю.ТИМОШЕНКО со стороны Европы, Ш.ФЮЛЕ отметил, что не видит здесь прямой связи.

«Она была премьер-министром Украины, она тесно работала с ЕС, и этого достаточно для нас, чтобы интересоваться, что происходит в Украине, что происходит с ней и ее бывшими коллегами», - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в зале Печерского райсуда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи Родиона Киреева за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели Е.СУСЛОВА из зала, при этом выталкивая журналистов. Позже за нарушение порядка из зала суда была выведена Ю.ТИМОШЕНКО. Судья запретил ей присутствовать на заседании суда.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter