В ГУАМ оптимизируют статистику

В Секретариате ГУАМ в Киеве под председательством грузинской стороны состоялось первое заседание Рабочей подгруппы по правовой статистике.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, делегации обсудили приоритетные задачи подгруппы и практические вопросы ее деятельности, включая подготовку обобщенных сведений о состоянии преступности в государствах-членах ГУАМ, порядок их дальнейшего обобщения и анализа, предоставление других информационно-статистических материалов.

Участники заседания обменялись мнениями относительно существующих в странах ГУАМ подходов к процессу сбора и предоставления статистических данных, возможностей их дальнейшей оптимизации, в том числе, с учетом передового международного опыта.

Очередное заседание Рабочей подгруппы по правовой статистике запланировано провести в октябре 2011 года.