Газпром готов купить весь Белтрансгаз, но белорусы упрямятся

Российский «Газпром» готов купить 50% компании «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. долл. «буквально завтра», заявил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР сказал на пресс-конференции по итогам собрания акционеров компании.

«Мы с нашими белорусскими коллегами ведем переговоры по покупке второй половины – 50% «Белтрансгаза». Условия покупки те же, что и при покупке первой половины – 2,5 млрд. долл.», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, контракт на корпоративном уровне готов на 98%.

В то же время, А.МИЛЛЕР подчеркнул, что Беларусь, к сожалению, продолжает пытаться увязывать подписание контракта на продажу с контрактом на простаку газа в Беларусь с 1 января 2012 года.

А.МИЛЛЕР заявил, что покупка «Белтрансгаза» и поставка российского газа в Беларусь - разные вопросы.

«К сожалению, наши белорусские друзья продолжают увязывать эти темы. Можно в этих увязывания увязнуть. Если белорусская сторона примет решение о том, что без всяких дополнительных условий они готовы продать нам 50% «Белтрансгаза», то контракт может быть подписан буквально завтра», - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Газпром" с 2010 года является владельцем 50% акций ОАО "Белтрансгаз".

Официальный Минск решил продать "Газпрому" вторые 50% акций «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов.

Руководители правительства Беларуси и "Газпрома" неоднократно заявляли о готовности к заключению сделки по купле-продаже акций "Белтрансгаза", однако Минск увязал контракт с договором на поставку газа в Беларусь в 2012-2014 годах. "Газпром" подобные условия не устроили.

В 2007-2010 годах "Газпром" поэтапно выкупил 50 процентов акций "Белтрансгаза" за 2,5 миллиарда долларов, перечисляя каждый год 625 миллионов долларов за 12,5 процента акций. Сделка была заключена, исходя из оценки рыночной стоимости ОАО "Белтрансгаз" в 5 миллиардов долларов, которую провел в 2006 году банк ABN Amro.

"Белтрансгаз" является монополистом на белорусском газовом рынке.