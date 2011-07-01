Посольство Чехии закрывает визовый отдел в Донецке

Министерство иностранных дел Чешской Республики с 1 июля закрывает визовый отдел Генерального консульства Чехии в Донецке, сообщает официальный сайт министерства.

"К такому техническому шагу министерство иностранных дел Чешской Республики прибегло в результате длительного бездействия украинской стороны в вопросе административного обеспечения деятельности подразделения. На сегодня указанные меры носят технический характер и будут отменены, как только украинская сторона обеспечит нормальное осуществление процедуры оформления виз во всех консульских учреждениях Чешской Республики в Украине", - цитирует РИА "Новости".

Основанием для введения указанных мер является то, что МИД Украины до сих пор не дал согласия на приезд нового генерального консула в Донецк, ходатайство о котором чешская сторона предоставило еще 23 февраля. В результате такого промедления генеральное консульство Чешской Республики в Донецке уже месяц работает без руководителя. МИД Чехии также не может без нового генерального консула назначить на должность еще одного консульского дипломата.

Другой чешский консульский работник с 7 июня ожидает оформления нового идентификационного удостоверения, которое является основным документом, дающим возможность пребывать и выполнять работу в Украине.

"По указанным причинам консульство не может обеспечить в полном объеме и качественно прием и рассмотрение заявлений украинских граждан на краткосрочные и долгосрочные визы", - отмечается в сообщении.

Украинские идентификационные удостоверения или регистрации для пребывания в Украине безрезультатно ждут на протяжении нескольких недель и даже месяцев в общей сложности 11 сотрудников всех трех представительских учреждений Чешской Республики в Украине, из которых семь - это работники, которые непосредственно занимаются рассмотрением заявлений для виз.

Сотрудникам посольства Украины в Праге и Генерального консульства Украины в Брно чешские идентификационные удостоверения выдаются без задержек в течение нескольких дней, подчеркнули в посольстве.

В связи с закрытием визового отдела в Донецке с 1 июля жители Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя и Автономной Республики Крым будут подавать заявления на краткосрочные визы лично в консульском отделе посольства Чехии в Киеве.