В Москву прибыл генеральный секретарь НАТО
Во времена "холодной войны" было проще
|Яап де ХООП СХЕФФЕР
Его визит приурочен к десятой годовщине подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора и пятой годовщине основания Совета Россия-НАТО.
Во вторник в Москве пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. Откроют заседание Яап де Хооп Схеффер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этот же день глава НАТО проведет пресс-конференцию на тему: "Отношения НАТО-Россия: состояние и перспективы".
Накануне поездки в Россию Схеффер заявил РИА Новости, что "вне всяких сомнений, сегодня по сравнению с периодом "холодной войны" гораздо сложнее объяснить характер и масштаб возникающих угроз для безопасности, а также обеспечивать и сохранять политическую и общественную поддержку усилий по противодействию таким угрозам".
По его словам, во взаимоотношениях России и НАТО есть вопрос, по которому в ближайшее время вряд ли удастся добиться согласия - это расширение НАТО.
При этом он сказал, что расширение НАТО не является посягательством и угрозой интересам России.
Схеффер планирует отбыть из России во вторник вечером.