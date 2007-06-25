В Москву прибыл генеральный секретарь НАТО

В Москву из Санкт-Петербурга прибыл генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер.

Его визит приурочен к десятой годовщине подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора и пятой годовщине основания Совета Россия-НАТО.

Во вторник в Москве пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. Откроют заседание Яап де Хооп Схеффер и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этот же день глава НАТО проведет пресс-конференцию на тему: "Отношения НАТО-Россия: состояние и перспективы".

Накануне поездки в Россию Схеффер заявил РИА Новости, что "вне всяких сомнений, сегодня по сравнению с периодом "холодной войны" гораздо сложнее объяснить характер и масштаб возникающих угроз для безопасности, а также обеспечивать и сохранять политическую и общественную поддержку усилий по противодействию таким угрозам".

По его словам, во взаимоотношениях России и НАТО есть вопрос, по которому в ближайшее время вряд ли удастся добиться согласия - это расширение НАТО.

При этом он сказал, что расширение НАТО не является посягательством и угрозой интересам России.

Схеффер планирует отбыть из России во вторник вечером.