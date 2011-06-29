МВФ впервые в истории возглавила женщина

Кристин ЛАГАРД, которая до недавнего времени возглавляла Министерство финансов Франции, избрана новым директором-распорядителем Международного валютного фонда.

Как сообщает Би-Би-Си, 55-летняя К.ЛАГАРД стала первой в истории женщиной во главе МВФ. Она была фавориткой на должность директора МВФ.

Должность стала вакантной после отставки Доминика СТРОСС-КАНА.

Первоочередными задачами в должности главы МВФ для К.ЛАГАРД станет урегулирование кризиса в зоне евро и переговоры о пакетах финансовой помощи Греции и, возможно, другим странам так называемой "периферии" еврозоны.

Согласно установившейся практике, должность руководителя МВФ занимают европейцы, тогда как Всемирным банком руководят преимущественно американцы.

В заявлении МВФ сказано, что пятилетний срок пребывания К.ЛАГАРД в должности директора МВФ начнется 5 июля.