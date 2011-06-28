Грузинские власти просят называть страну Джорджией
00:15, 28 июня 2011Мир
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А сами грузины говорят: Сакартвело
Грузинские власти обратилась к другим государствам с просьбой официально называть страну Джорджией, а не Грузией, сообщает Радио Свобода.
Представительница министерства иностранных дел Ия Махарашвили отметила, что власть страны попросила «те страны, которые называют Грузию Грузией, изменить название страны на Джорджия».
В министерстве сообщили, что Южная Корея стала первой страной, которая провела эту замену в языке.
Сами жители Грузии называют страну «Сакартвело».
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