Участниц акций протеста насильно проверяли на девственность

По информации правозащитной организации "Международная амнистия", египетские военные признали, что устраивали женщинам-демонстранткам принудительные проверки на девственность.

По заявлению "Международной амнистии", эти проверки являются ничем иным как пытками.

Со своей стороны глава военной разведки оправдывал эти проверки как меру, направленную на защиту солдат от ложных обвинений в изнасиловании. На встрече с правозащитникам в Каире военачальник пообещал, что больше таких проверок проводиться не будет, передает Би-би-си.

Сообщения о тестах на девственность стали появляться после акций протеста, охвативших египетскую столицу в марте - спустя два месяца после смещения президента Хосни Мубарака.