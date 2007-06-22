Саркози и Блэр ”прессуют” Качинского по телефону

Президент Франции Николя САРКОЗИ и премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР проводят сейчас телефонный разговор с премьер-министром Польши Ярославом КАЧИНСКИМ.

Об этом УНИАН сообщили в постоянном представительстве Франции при ЕС.

Н.САРКОЗИ и Т.БЛЭР пытаются убедить Я.КАЧИНСКОГО поддержать компромиссное предложение, выдвинутое сегодня канцлером председательствующей в ЕС Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ относительно изменения системы подсчета голосов при принятии решений квалифицированным большинством.

Как сообщал УНИАН, А.МЕРКЕЛЬ предложила Президенту Польши компромиссное предложение относительно изменения системы подсчета голосов. Из дипломатических источников стало известно, что компромиссное решение предусматривает отложение изменения системы подсчета голосов до 2014 года.

Польша активно выступает против изменения системы подсчета голосов при принятии решений, которые нуждаются в квалифицированном большинстве, с нынешней Ниццкой системы на систему “двойного большинства”, и предлагает внедрить подсчет голосов по принципу “квадратного корня” от количества населения стран-членов, считая этот принцип более справедливым по отношению к средним государствам ЕС. Система “двойного большинства” предусматривает, что решение считается принятым, если за него проголосовали представители 55% стран-членов ЕС и 65% населения, которое проживает в ЕС.